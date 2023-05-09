Menemen FK, tehlike hattından uzaklaşamıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik alan Menemen FK'nin düşme hattıyla arasında 3 puanlık fark bulunuyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, son 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Serkan Afacan yönetiminde kalan iki haftada küme düşmesi kesinleşen Sivas Belediye ve play-off oynamaya hak kazanan Amed Sportif ile karşılaşacak. Menemen FK, söz konusu maçlarda 4 puan aldığı takdirde rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek. - İZMİR