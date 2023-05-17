Menemen FK, Tarihinin En Farklı Galibiyetini Aldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sonuncu Sivas Belediyespor'u deplasmanda 9-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetine imza atan Menemen Futbol Kulübü, kümede kalmayı garantiledi. Rakibi karşısında ilk yarıyı 8-0 önde tamamlayarak tek devrede 8 golle rekor kıran sarı-lacivertliler, eşi benzeri görülmemiş bir sonuç aldı. Düşmesi haftalar önce kesinleşen zayıf rakip önünde ikinci yarıda ise frene basıp yalnız 1 gol atan İzmir ekibi 9 farklı galibiyetle evine döndü. Bu sonuçla 48 puana ulaşan Menemen FK cumartesi günü evinde Play-Off'u garatileyen Amed Sportif ile formalite niteliğindeki maçta karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Serkan Afacan, Sivas'tan çok önemli bir galibiyetle döndüklerini belirterek, "Küme düşme riskimizi tamamen ortadan kaldırdık. Artık sezonu bitireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor