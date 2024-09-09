Menemen FK, sezona iyi başladı

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü sezona çok iyi başladı. Sezon başında kadrosunu büyük ölçüde değiştiren ve tecrübeli teknik patron Yılmaz Vural'la yollarını ayırıp Burhanettin Basatemür'le yola çıkan sarı-lacivertliler ligde 2'de 2 yaptı. İlk maçında evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0'la geçen Menemen FK, deplasmanda da Karaman FK'yı son dakika golüyle 2-1 yenmesini bildi. İlk yarısı 1-1 beraberlikle biten maçın 90'ıncı dakikasında Mazlum'un golüyle galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, sezonun ilk haftalarının her zaman zorlu geçtiğini belirtti. Kazanarak yola devam ettiklerini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Bu süreçte puanlar almayı hedeflemiştik ve sezona çok iyi bir giriş yaptık. İki maçımız da kolay olmadı. Maçlarımızı kazanmak tüm takıma özgüven aşıladı, moral verdi. Haftalar ilerledikçe ve maç yoğunluğumuz artıkça takımımız daha iyi seviyeye gelecektir. Tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Biz daha sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.