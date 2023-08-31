Menemen FK, sezona galibiyetle başladı

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında deplasmanda Karaman FK'yı 1-0 yenerek sezona galibiyetle başlayan Menemen FK seri istiyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Cenk Laleci, lige 3 puanla başlamanın çok önemli olduğunu belirterek, "Biz yeni bir takımız. Elbette zamana ihtiyacımız olacak. Her geçen hafta daha iyi seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. Pazar günü evimizde Isparta 32 Spor'la oynayacağız. Taraftarımızla buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Amacımız adaptasyon sürecinde maçlarımızı kazanmak" dedi.