Menemen FK seriye bağladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Fethiyespor'u 2-1 mağlup eden Menemen Futbol Kulübü galibiyet serisi başlattı.

Geçen hafta deplasmanda 24Erzincanspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertliler, Fethiyespor engelini aşıp zirve yarışında iddialı duruma geldi. Teknik direktör Cenk Laleci takımın uyum sorununu geride bıraktığını belirterek, "Galibiyet serileri almaya devam etmeliyiz. Takımım iyi durumda. Her geçen hafta daha olumlu futbol oynuyoruz. Sonuçları da almaya başladık. Bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" yorumunu yaptı. Menemen FK bu hafta İnegölspor'a konuk olacak.