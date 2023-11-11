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Menemen FK, Sarıyer ile 2-2 berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 13'üncü hafta mücadelesinde Menemen Futbol Kulübü evinde 2-0 öne geçtiği maçta Sarıyer'le 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibi 4'üncü dakikada Recep ve 17'nci dakikada Mertcan'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Sarıyer ise 40 yaşındaki usta golcü Umut Bulut'un 19 ve 47'nci dakikalarda attığı gollerle maçın skorunu belirledi: 2-2. Bu sonuçla Menemen FK 16 puana, Sarıyer ise 14 puana ulaştı.