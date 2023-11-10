Menemen FK, Sarıyer'i ağırlıyor
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Menemen Futbol Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural yönetimindeki ilk lig maçında Denizlispor'u yenerek çıkışa geçti. Şimdi ise Sarıyer'i ağırlayacaklar.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Yılmaz Vural yönetimindeki ilk lig maçında deplasmanda Denizlispor'u geriden gelip 2-1 yenerek çıkışa geçen Menemen Futbol Kulübü yarın Sarıyer'i ağırlayacak. Zemin bakım çalışmaları tamamlanan Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te start alacak. Play-Off hattını yakalamak isteyen Menemen FK'nın grupta 15 puanı bulunurken, Sarıyer ise 13 puanda.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor