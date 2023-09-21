Menemen FK, Şampiyonluk Parolasıyla Başladığı Sezonda Hayal Kırıklığı Yarattı

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Teknik Direktör Cenk Laleci ve yardımcılarının çözüm bulmak için yoğun bir antrenman programı uyguladığı belirtildi.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Menemen FK, ligin ilk 4 haftasında gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Lige Karaman FK galibiyetiyle başlayan İzmir ekibi, daha sonra Isparta 32 ve Etimesgut'a mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, tek beraberliğini ise Arnavutköy karşısında aldı. Teknik Direktör Cenk Laleci ve yardımcılarının bu duruma çözüm üretmek için antrenmanlarda yoğun bir program gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Tek hedef galibiyet

Sezona kötü bir başlangıç yaparak beklentileri karışlayamayan Menemen FK'da gözler 24 Erzincanspor müsabakasına çevrildi. Ligde şu ana kadar topladığı 4 puanla 14. sırada yer alan İzmir temsilcisi, lider Kastamonuspor'un 8 puan gerisinde kaldı. Teknik Direktör Cenk Laleci ve yardımcıları, hafta sonu deplasmanda oynanacak 24 Erzincanspor'u hatasız geçerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Muhtemel bir kötü senaryoda ise Laleci ile yolların ayrılmasının gündeme gelebileceği öğrenildi. - İZMİR