Menemen FK, Sakaryaspor'dan İbrahim Has'ı transfer etti

Menemen FK, Sakaryaspor'dan 26 yaşındaki savunma oyuncusu İbrahim Has'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Menemen FK, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, kadrosuna bir takviye daha yaptı ve Sakaryaspor'dan savunma oyuncusu İbrahim Has'ı transfer ettiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Tuzlaspor ve Sakaryaspor formalarını giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu İbrahim Has ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. İbrahim Has'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR