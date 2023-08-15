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Menemen FK, Recep Aydın ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Menemen Futbol Kulübü, Altınordu'dan ayrılan Recep Aydın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu daha önce birçok takımda forma giydi.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi iddialı transferler yapan Menemen Futbol Kulübü, geçen hafta anlaşmaya vardığı Altınordu'dan ayrılan orta saha oyuncusu Recep Aydın'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Recep, kariyerinde Konyaspor, İstanbulspor, İnegölspor, Karabükspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Bursaspor ve Bodrumspor'un formalarını da giydi. Recep geçen sezonun ilk yarısını Bodrumspor'da geçirip devre arasında döndüğü eski kulübü Altınordu'da 1'inci Lig'den düşmenin acısını yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Altınordu Menemen Futbol Aydın Spor Haberler

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