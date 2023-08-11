Menemen FK, Recep Aydın ile anlaştı

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan takımın kadrosunu güçlendirmek için Recep Aydın ile anlaşma sağladı.

Menemen FK, son olarak Altınordu forması giyen 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Recep Aydın ile her konuda anlaştı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Menemen FK, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk hedefine yönelik önemli transferlere imza atarken bir oyuncuyla daha sona geldi. İzmir ekibi son olarak Altınordu forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Aydın ile her konuda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın ise önümüzdeki yapılması bekleniyor. Öte yandan tecrübeli oyuncu kariyerinde daha önce Konyaspor, İstanbulspor, İnegölspor, Karabükspor, Giresunspor, Ümraniyespor Bursaspor ve Bodrumspor formalarını giymişti. - İZMİR