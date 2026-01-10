Menemen FK'nın konuğu Yeni Mersin İdman Yurdu

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Menemen Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında yarın evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Ahmet Resuloğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Bu maç öncesi Menemen FK 17 maçta 29 puan toplarken, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mersin ekibi ise 15 puana sahip.

