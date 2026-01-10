Haberler

Menemen FK'nın konuğu Yeni Mersin İdman Yurdu

Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hedefleri doğrultusunda mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, yarın evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak. Maç saat 15.00'te başlayacak.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Menemen Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında yarın evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Ahmet Resuloğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Bu maç öncesi Menemen FK 17 maçta 29 puan toplarken, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mersin ekibi ise 15 puana sahip.

