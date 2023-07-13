Menemen FK Oyuncusu Mertcan Açıkgöz Sivasspor'a Transfer Oldu
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Mertcan Açıkgöz, Sivasspor ile anlaşma sağladı. Beşiktaş altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Menemen FK'da 10 gol kaydetti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Mertcan Açıkgöz'e Süper Lig yolu göründü.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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