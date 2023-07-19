Menemen FK, Okan Dernek'i kadrosuna kattı

Menemen FK, TFF 2.Lig Kırmızı grup ekiplerinden İskenderunspor forması giyen Okan Dernek'i transfer etti. İzmir temsilcisi, yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

Menemen FK, son olarak TFF 2.Lig Kırmızı grup ekiplerinden İskenderunspor forması giyen 29 yaşındaki ön libero Okan Dernek'i kadrosuna kattı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Menemen FK, iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir temsilcisi, kadrosuna bir takviye daha yaptı ve son olarak İskenderunspor forması giyen 29 yaşındaki ön libero oyuncusu Okan Dernek'i kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon İskenderunspor forması giyen 29 yaşındaki ön libero Okan Dernek ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Okan Dernek'e ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR