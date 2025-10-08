Haberler

Menemen FK'nın Yıldızı Seçim Can Koç, Ligdeki Başarısıyla Dikkat Çekiyor

Menemen FK'nın Yıldızı Seçim Can Koç, Ligdeki Başarısıyla Dikkat Çekiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen Futbol Kulübü'nün tecrübeli orta sahası Seçim Can Koç, 7 maçta 7 gol atarak takımını 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında tutuyor. Son iki sezondur Menemen forması giyen Koç, oynadığı maçlarda takımının kazandığı her maçta gol katkısı sağladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 7 maçta 14 puan toplayarak güçlü rakiplerinin arasında Play-Off hattında dördüncü sıraya adını yazdıran Menemen Futbol Kulübü'nü tecrübeli yıldızı Seçim Can Koç sırtlıyor. Son iki sezondur Menemen forması giyen 28 yaşındaki 10 numara geçen yıl 13 gol attı. Seçim Can bu sezon başında birçok as oyuncu ayrılmasına rağmen takımında kaldı. Lige çok iyi başlayan futbolcu oynadığı 6 maçta, 7 kez ağları sarsarak krallık yarışına da ortak oldu.

Takımının kazandığı 4 maçta da skor üreten Seçim Can, Yeni Mersin İdmanyurdu, Adanaspor ve Isparta 32 Spor karşılaşmalarında 2'şer, Muşspor mücadelesinde 1 gol attı. Menemen, Seçim Can'ın gol attığı hiçbir maçta puan kaybetmedi. Yıldız futbolcu Menemen FK'nın galibiyeti uzatma dakikalarında kaçırıp 1-1'lik beraberliğe razı olduğu son 68 Aksaray Belediyespor maçında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasaklı madde soruşturmasının ardından İrem Derici cephesinden ilk açıklama

Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama
KYK yurdunda su krizi! Onlarca öğrenci protesto gösterisi düzenledi

KYK yurdunda kriz! Onlarca öğrenci bina önünde aynı sloganı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.