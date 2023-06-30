TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nin yeni teknik direktörü Cenk Laleci oldu. Kulüp hisselerini devralan Bilgin Tokul ile bir araya gelen Laleci, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tokul, Laleci ile anlaşmalarının kulübün başarısı, centilmenliği ve altyapıya verilen önem doğrultusunda olduğunu belirtti. Laleci ise Menemenlilerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ve taraftarlara şampiyonluk için elinden geleni yapacağını ifade etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nin yeni teknik direktörü Cenk Laleci oldu.

Menemen FK'den yapılan açıklamada, kulüp hisselerini devralan Bilgin Tokul ile bir araya gelen Cenk Laleci'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin Tokul kulübü tanıyan, Menemen'in ruhunu anlayan Laleci ile anlaştıklarını belirterek, "Önceliğimiz; kulübümüzün başarısı, centilmenliği ve altyapımıza vereceğimiz önemdir. Hedef, şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Cenk Laleci ise yeniden Menemenlilerle buluştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Menemenlilerin futbol sevgisini coşkusunu biliyorum. Onların bu coşkusunu şampiyonluğa dönüştürmek için elimden geleni yapacağım. Kıymetli başkanımız ve kulüp yönetimimize teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da verecekleri destek için şimdiden minnettarım."