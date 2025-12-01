Menemen FK'nın Play-Off Hedefine Darbe: Ankara Demirspor'a Yenildi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, evinde Ankara Demirspor'a kaybederek Play-Off hedefinde önemli bir darbe aldı. Son 7 maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 9'uncu sıraya gerileyerek ilk 5'in 6 puan gerisine düştü.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Menemen Futbol Kulübü son haftalarda yaşadığı düşüşü bir türlü engelleyemedi. Evinde Ankara Demirspor'a tek golle boyun eğen sarı-lacivertliler Play-Off yolunda ağır darbe aldı. Bu sonuçla 19 puanla 9'uncu sıraya gerileyen sarı-lacivertliler ilk 5 sıranın 6 puan gerisine düştü. Sezona iyi bir başlangıç yapan Menemen FK son 7 maçında ise 1 kez galip gelebildi. Bu periyotta sadece Fethiyespor'u yenebilen Menemen, Bursaspor, Mardin 1969 Spor ve Ankara Demirspor'a yenildi. Sarı-lacivertliler 68 Aksaray Belediyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor ve Gebzespor'la da berabere kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor