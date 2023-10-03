Menemen FK'nın hücum oyuncusu Mertcan Açıkgöz takımını skor yönünden taşıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın hücum oyuncusu Mertcan Açıkgöz, takımının bu sezon kaydettiği 6 golün yarısını atarak ilk 6 haftada skor yönünden önemli bir rol oynadı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın hücum oyuncusu Mertcan Açıkgöz, sarı-lacivertlilerin bu sezon kaydettiği 6 golün 3'ünü atarak takımını ilk 6 haftada skor yönünden taşıyan oyuncu oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve önemli transferlere imza atan Menemen FK, ilk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 10 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte rakip filelere 6 gol atarken, kalesinde de 5 gol gördü. İzmir temsilcisinde atılan gollerin yarısı Mertcan Açıkgöz'den geldi.

23 yaşındaki oyuncu, Karaman FK (1) ve Fethiyespor (2) müsabakalarında galibiyetlerin mimarı oldu. Beşiktaş altyapısından yetişen başarılı futbolcu, geçen sezonda sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 31 maça çıkarken, 10 gol attı. Öte yandan Menemen FK'nın ligde bulduğu diğer golleri ise Özkan Yıldırım (2) ve Kemal Rüzgar (1) kaydetti. - İZMİR