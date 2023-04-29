Menemen FK'nın hedefi 2'de 2 yapmak

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, düşme tehlikesi yaşamamak ve rahat nefes almak için Batman Petrolspor karşısında hata yapmak istemiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, düşme tehlikesi yaşamamak ve rahat nefes almak için Batman Petrolspor karşısında hata yapmak istemiyor.

Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın saat 15.00'te Batman Yeni Şehir Stadyumu'nda Batman Petrolspor ile karşılaşacak. Maç öncesinde sarı-lacivertli ekip, topladığı 43 puanla 10. sırada yer alırken, Batman ekibi ise 38 puanla 15. sırada bulunuyor. İki takım da müsabakadan 3 puan alarak düşme tehlikesi yaşamamak için rahat nefes almak istiyor.

Menemen FK, Serkan Afacan'la ikinci galibiyeti istiyor

Menemen FK, geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Özden Töraydın ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına 50 yaşındaki çalıştırıcı Serkan Afacan'ın getirildiğini açıklamıştı. Afacan, ilk maçına geçtiğimiz hafta Bursaspor karşılaşmasıyla çıkmış ve karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 bitmişti. Böylece Serkan Afacan, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında 1 puan almayı başarmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı ikinci maçına da Afyonspor müsabakasıyla çıktı ve karşılaşmayı Gençer ile Atalay'ın golleriyle 2-1 kazanmayı başardı.

Serkan Afacan, Menemen FK'nın başında ilk galibiyetini Afyonspor maçında yaşarken, Batman Petrolspor müsabakasıyla da ikinci galibiyetini almak istiyor. - İZMİR