Menemen FK'nın Genç Kalecisi Alp Özge, Geleceğin Yıldızı Olma Yolunda

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın U17 takımının kalesini koruyan 2009 doğumlu genç kaleci Alp Özge, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen A takım ile idmanlara çıkan başarılı file bekçisi, şimdiden Türk futbolunun geleceği için umut veren isimlerden biri olarak gösteriliyor. Son dönemde Beşiktaş, Göztepe, Bandırmaspor ve Manisa FK gibi kulüplerin genç kaleciyi mercek altına aldığı öğrenildi. Menemen FK'nın Alp'i önümüzdeki dönemde öncelikle A takımda oynatarak vitrine çıkarmayı planladığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor