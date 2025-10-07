Haberler

Menemen FK'nın Genç Kalecisi Alp Özge, Geleceğin Yıldızı Olma Yolunda

Menemen FK'nın Genç Kalecisi Alp Özge, Geleceğin Yıldızı Olma Yolunda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen FK'nın U17 takımında forma giyen 2009 doğumlu kaleci Alp Özge, kısa sürede A takım ile idman yaparak dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş ve Göztepe gibi kulüpler Alp'i izliyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın U17 takımının kalesini koruyan 2009 doğumlu genç kaleci Alp Özge, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen A takım ile idmanlara çıkan başarılı file bekçisi, şimdiden Türk futbolunun geleceği için umut veren isimlerden biri olarak gösteriliyor. Son dönemde Beşiktaş, Göztepe, Bandırmaspor ve Manisa FK gibi kulüplerin genç kaleciyi mercek altına aldığı öğrenildi. Menemen FK'nın Alp'i önümüzdeki dönemde öncelikle A takımda oynatarak vitrine çıkarmayı planladığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

"İhanet" paylaşımı bomba! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
'Cehennem Necati' İzmir'de gözaltına alındı

Suç örgütü lideri Cehennem Necati yakalandı! Dosyası epey kabarık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.