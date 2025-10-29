Haberler

Menemen FK'nın Galibiyete Hasreti Devam Ediyor

Menemen FK'nın Galibiyete Hasreti Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK, son 4 maçında 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kaldı. Takım, hafta sonu oynayacağı Fethiyespor maçında mutlak galibiyet hedefliyor.

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona etkili bir başlangıç yapan Menemen FK, son haftalarda yaşadığı düşüş yaşıyor. İlk 6 maçında sergilediği performansla zirve yarışını yakından takip eden İzmir ekibi, bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Ancak sonraki 4 karşılaşmada işler tersine döndü ve sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle istediği sonuçları alamadı.

Teknik Direktör Bilal Kısa ve öğrencileri, kötü gidişe son vermek için hafta sonu sahalarında oynayacakları Fethiyespor mücadelesinden mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Seçim Can sessiz kaldı

Bu sezon Menemen FK formasıyla 7 gole imza atan Seçim Can Koç, son haftalarda suskun kaldı. Son 4 lig maçında gol sevinci yaşayamayan 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmaların 3'ünde forma giydi fakat beklenen performansı ortaya koyamadı. Menemen FK, şu ana kadar Seçim Can'ın gol attığı 4 maçın tamamını kazanırken, skor üretemediği hiçbir müsabakada galibiyet sevinci yaşamadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimliği belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.