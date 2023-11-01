Menemen FK, Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Menemen Futbol Kulübü, Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek yoluna devam etti. Menemen FK, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı ilk sınavda Mertcan ve Sedat'ın golleriyle 4. tura çıktı.

STAT: Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Giray Şaylan, Mehmet Ali Keskin, Batuhan Topçu

MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ: Oğuz - Muhammed Emir (Dk. 67 Umut Can), Onur, Feyyaz, Mertcan, Kemal (Dk. 75 Hüsamettin), Sedat, Recep (Dk. 46 Okan), Hıfsullah İsmail, Mehmet Alp (Dk. 67 Emre Keskin), Samed Ali (Dk. 67 Yiğit)

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Arel - Ahmet Enes, Özgür (Dk. 62 Can), Kemal Emirhan, Burhan, Ahmet Özer, Furkan (Dk. 46 Caner), Seyit Ali (Dk. 51 Ahmet), Mücahit, Kağan (Dk. 46 Seyit Mehmet), Alparslan (Dk. 71 Tuğcan Alp)

GOLLER: Dk. 59 Mertcan, Dk. 61 Sedat ( Menemen FK)

SARI KARTLAR: Recep ( Menemen FK), Alparslan ( Nevşehir Bld)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Menemen Futbol Kulübü, Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek yoluna devam etti. Kupada önceki turda da Bursa Yıldırımspor'u eleyen Menemen FK, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı ilk sınavda Nevşehir'i 59'uncu dakikada Mertcan ve 61'inci dakikada Sedat'ın golleriyle geçerek 4'üncü tura çıktı. Menemen İlçe Stadı'nın saha zemini bakıma alındığı için karşılaşma Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynandı.