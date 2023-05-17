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Menemen FK, ligde kalmayı garantiledi

Menemen FK, ligde kalmayı garantiledi

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen sonuncu sıradaki Sivas Belediyespor'u deplasmanda 9-0 yenerek farklı galibiyete imza atan Menemen FK, ligin bitimine 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen sonuncu sıradaki Sivas Belediyespor'u deplasmanda 9-0 yenerek farklı galibiyete imza atan Menemen FK, ligin bitimine 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Menemen FK, 37. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivas Belediyespor'la karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi haftalar öncesinde ligden düşmesi kesinleşen rakibini 9-0'lık farklı bir skorla mağlup ederek hem moral depoladı hem de sezonun bitimine 1 hafta kala puanını 48'e yükselterek ligde kalmayı garantiledi. Sarı-lacivertliler, 20 Mayıs Cumartesi günü play-off oynamayı garantileyen Amed Sportif ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Menemen FK, Serkan Afacan yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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