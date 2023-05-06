Menemen FK, lider Çorum FK ile karşılaşıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, lider Çorum FK ile karşı karşıya geliyor. Çorum FK'nın galibiyeti veya Şanlıurfaspor'un puan kaybı halinde Çorum FK şampiyonluğunu ilan edecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü yarın evinde şampiyonluğu garantilemek isteyen lider Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Raşit Yorgancılar görev alacak.

Çorum FK karşılaşmadan galip ayrılması ve Bursaspor'u konuk edecek Şanlıurfaspor'un da puan kaybı halinde resmen Spor Toto 1'e Lig'e çıkacak. Ayrıca Çorum FK'nın 1 puan alması durumunda rakibi Şanlıurfaspor'un mağlup olması, Çorum ekibini yine 1'e Lig'e yükseltecek.