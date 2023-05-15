Menemen FK kurtuluş için sahada
Spor Haberleri
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta matematiksel olarak az da olsa küme düşme ihtimali bulunan Menemen FK yarın deplasmanda son sırada yer alan ve düşmesi kesinleşen Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta matematiksel olarak az da olsa küme düşme ihtimali bulunan Menemen FK yarın deplasmanda son sırada yer alan ve düşmesi kesinleşen Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Menemen FK'da sarı kart cezalısı orta saha Oğuzhan Aydoğan mücadelede forma giyemeyecek. Grupta 45 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 11'inci sırada yer alan Menemen'de teknik direktör Serkan Afacan, "Sivas'tan mutlak 3 puan bekliyoruz. Kazanıp düşme ihtimalimizi ortadan kaldıracağız" dedi.- İzmir
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023