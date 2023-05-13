Menemen FK, kümede kalmak için kritik maça çıkıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde eden Menemen Futbol Kulübü, kümede kalma yolunda salı günü deplasmanda Sivas Belediyespor'la çok kritik maçta karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde eden Menemen Futbol Kulübü, kümede kalma yolunda salı günü deplasmanda Sivas Belediyespor'la çok kritik maçta karşı karşıya gelecek.

Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında mutlak 3 puan hedefleyen İzmir ekibi, kazandığı takdirde çok rahat nefes alacak. Şu an 45 puanla 11'inci basamakta yer alan Menemen FK, bitime 2 karşılaşma kala 16'ncı Batman Petrolspor'un 3 puan önünde yer alıyor. Teknik direktör Serkan Afacan, son sıradaki Sivas Belediyespor müsabakasında istedikleri sonucu alarak evlerine döneceklerini söyledi. Afacan, "Kazanıp ligi bitirmek istiyoruz. Sivas Belediyespor deplasmanının ardından evimizde Amed Sportif'le oynayacağız. Bu iki maç bizim için final niteliği taşıyacak" dedi.