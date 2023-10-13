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Menemen FK, Kastamonuspor maçına hazırlanıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, Kastamonuspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Cenk Laleci, takımın moral bulduğunu ve üst sıralara tırmanmak istediklerini belirtti.