Menemen FK, Kastamonuspor maçına hazırlanıyor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, Kastamonuspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Cenk Laleci, takımın moral bulduğunu ve üst sıralara tırmanmak istediklerini belirtti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegölspor'a 5-2 kaybedip, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursa Yıldırımspor'u 1-0 yenen Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Yusuf Aydın düdük çalacak.
Ev sahibi Menemen FK'da kırmızı kart cezalısı Feyyaz görve alamayacak. Teknik direktör Cenk Laleci, Kastamonuspor'u yenip İnegölspor yenilgisini telafi edeceklerini belirterek, "Kupada tur atlayıp moral bulduk. Ligde de iddialıyız. Kastamonuspor müsabakasını kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz" dedi.