Menemen FK, Karaman FK ile berabere kaldı

İZMİR,

STAT: İlçe

HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Mert Baykal, Gökmen Çambel

MENEMEN FK: Kıvanç - Mazlum, Muhammed Emir, Feyyaz, Okan (Dk. 70 Recep), Mertcan, Sedat Şahintürk (Dk. 70 Atakan), Özkan (Dk. 59 Emre) (Dk. 83 İbrahim), Orhan, Mehmet Alp, Sedat Cengiz

KARAMAN FK: Mert - Alper, Mete, Ahmet Furkan, Kadir Kaan (Dk. 87 Berkan), İbrahim Can (Dk. 90+1 Onur Taha), Erdem, Yılmaz (Dk. 46 Ömer Faruk), Polat, Oktay (Dk. 46 Artun), Ahmet Karademir

GOLLER: Dk. 59 İbrahim Can (P.) ( Karaman FK), Dk. 60 Sedat Şahintürk ( Menemen FK)

SARI KARTLAR: Feyyaz ( Menemen FK), Erdem, Alper ( Karaman FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off potasında tamamlayan Menemen Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında evinde Karaman FK ile berabere kaldı: 1-1.

lk yarısı golsüz sona eren müsabakada Karaman FK takımı 59'uncu dakikada İbrahim Can'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Menemen FK, 60'ıncı dakikada Sedat Şahintürk ile rakibine cevap verdi: 1-1. Kalan dakikalar başka gol getirmedi, iki takım da hanelerine 1'er puan yazdırdı. Menemen FK bu sonuçla 32 puana ulaşıp Play-Off barajının dışında kaldı. Karaman FK ise puanını 22 yaptı.