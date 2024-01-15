Menemen FK, Karaman FK ile berabere kalarak Play-Off barajının dışında kaldı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK, Karaman FK ile 1-1 berabere kalarak Play-Off barajının dışında kaldı. Teknik Direktör Yılmaz Vural, maçın berabere bitmesinden üzgün olduklarını belirtti ve ikinci yarı için yeni bir seri yakalamayı hedeflediklerini söyledi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son 4 haftasını galibiyetle tamamlayıp adını Play-Off hattına yazdıran Menemen Futbol Kulübü, ikinci devrenin ilk maçında evinde Karaman FK ile 1-1 berabere kalıp fırsat kaçırdı. Bu sonuçla 23 puana yükselen sarı-lacivertliler averajla Play-Off barajının dışında kaldı.
Teknik Direktör Yılmaz Vural, mutlak kazanmaları gereken bir maçı berabere bitirdikleri için üzgün olduklarını söyledi. Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "İkinci yarıya 3 puanla başlamak isterdik. Ancak bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız. Yeniden bir seri yakalayıp ilk 6 içinde olacağız" dedi.