Menemen FK, Kahramanmaraş İstiklalspor ile Karşılaşıyor
Menemen Futbol Kulübü, geçen hafta Bursaspor'a mağlup olmasının ardından Kahramanmaraş İstiklalspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına devam ediyor. Müsabaka yarın saat 19.00'da Menemen İlçe Stadı'nda yapılacak.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta şampiyonluk adaylarından Bursaspor'a 3-0 yenilerek play-off hattının gerisine düşen Menemen Futbol Kulübü, yarın sahasında Kahramanmaraş İstiklalspor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Menemen FK'da Teknik Direktör Bilal Kısa, Bursaspor yenilgisini telafi edeceklerini söyledi. Menemen FK 14 puanla 7'inci sırada yer alırken, Kahramanmaraş İstiklalspor 16 puanla 4'üncü durumda. Sarı-lacivertlilerde Başkan Bilgin Tokul maç öncesi takımla moral yemeğinde bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor