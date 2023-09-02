Menemen FK, Isparta 32 Spor'u ağırlıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Menemen FK, yarın evinde Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Maçta Menemen FK'nın kırmızı kart cezalısı Erhan Kara forma giyemeyecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Karaman FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Menemen Futbol Kulübü, yarın evinde Isparta 32 Spor'u ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı'nda Doğukan Yıldırım'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde, Karaman FK maçında kırmızı kart gören Erhan Kara mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 75, kapalı tam 20, öğrenci 10, maraton tam 15, öğrenci 5 ve misafir tribün 15 TL olarak belirlendi. Menemen FK Teknik Direktörü Cenk Laleci, taraftarın desteği ile kazanıp seri yakalayacaklarını dile getirdi.