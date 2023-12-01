Menemen FK, İskenderunspor deplasmanında Play-Off umutlarını sürdürmek istiyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan haftada evinde mağlup olan Menemen Futbol Kulübü, İskenderunspor deplasmanında galibiyet arayacak. Teknik Direktör Yılmaz Vural, önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, Play-Off umutlarını sürdürmek istediklerini söyledi.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 1-0 yenilerek Play-Off yarışında geriye düşen Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. Osmaniye 7 Ocak Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Serkan Pınar düdük çalacak. Konuk Menemen FK'da geçen hafta kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Abdulkadir Öksüz forma giyemeyecek. Teknik Direktör Yılmaz Vural, Play-Off yolunda son derece önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz 4 puan önümüzde, Play-Off barajında yer alıyor. Deplasmanlarda iyi sonuçlara imza atıyoruz. İskenderunspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.