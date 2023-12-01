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Menemen FK, İskenderunspor deplasmanında Play-Off umutlarını sürdürmek istiyor

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan haftada evinde mağlup olan Menemen Futbol Kulübü, İskenderunspor deplasmanında galibiyet arayacak. Teknik Direktör Yılmaz Vural, önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, Play-Off umutlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 1-0 yenilerek Play-Off yarışında geriye düşen Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. Osmaniye 7 Ocak Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Serkan Pınar düdük çalacak. Konuk Menemen FK'da geçen hafta kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Abdulkadir Öksüz forma giyemeyecek. Teknik Direktör Yılmaz Vural, Play-Off yolunda son derece önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz 4 puan önümüzde, Play-Off barajında yer alıyor. Deplasmanlarda iyi sonuçlara imza atıyoruz. İskenderunspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yılmaz Vural Menemen Futbol Spor Haberler

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