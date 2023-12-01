Menemen FK, İskenderunspor'a konuk olacak

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 16. hafta mücadelesinde yarın İskenderunspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, rakibini mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 16. hafta mücadelesinde yarın İskenderunspor'a konuk olacak. Müsabaka 7 Ocak Stadyumunda saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Menemen FK, 19 puanla ligde 9. sırada yer alırken, ev sahibi ekip İskenderunspor ise 23 puanla 6. sırada bulunuyor. İki takımın da üst sıralara yaklaşmak için mutlak galibiyet amacıyla çıkacağı karşılaşmada Menemen FK, bu zorlu mücadeleyi kazanarak 1 maçlık aranın ardından tekrar 3 puan almayı hedeflerken, İskenderunspor ise sarı-lacivertli ekibi mağlup ederek 4 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

Öte yandan bu zorlu karşılaşmayı Van bölgesinden Serkan Pınar yönetecek. Pınar'ın yardımcılıklarını ise Burak Gültek, Baykal Tuna yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Filik olacak. - İZMİR