Menemen FK İnegölspor'a yenilerek umutlarını kaybetti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda İnegölspor'a 5-2 yenilen Menemen Futbol Kulübü sert fren yaptı. Bu maç öncesi 2'de 2 yapıp zirve yolunda umutlanan sarı-lacivertliler, İnegöl'de büyük şok yaşadı. Rakibi karşısında ilk 54 dakika 4-0 geriye düşüp 10 kişi kalan Menemen FK, daha sonra 2 gol bulsa da puan alamadı. Teknik direktör Cenk Laleci farklı yenilmenin üzüntüsü içinde olduklarını ifade ederek, "Bu deplasmana özgüvenli gelmiştik. Ancak ummadığımız bir skorla sahadan ayrıldık. Üzgünüz ama telafi edeceğiz" yorumunu yaptı. Menemen FK çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursa Yıldırımspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor