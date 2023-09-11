Menemen FK İlk Üç Maçta 4 Puan Aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen FK, oynadığı ilk üç maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan elde etti. İlk haftada Karaman FK'yı mağlup eden Menemen FK, ikinci maçta Isparta 32'ye kaybetti ve üçüncü maçta Arnavutköy Belediyespor ile berabere kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, oynadığı ilk üç maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan elde etti.

TFF 2. Lig'e üst lig hedefiyle başlayan Menemen FK, ligin ilk haftasında konuk olduğu Karaman FK'yı 1-0 mağlup etti. İkinci maçında evinde Isparta 32'ye 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta da deplasmanda oynadığı Arnavutköy Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Böylece Menemen FK, ilk üç müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan elde etti ve haftayı 10. sırada noktaladı. - İZMİR