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Menemen FK ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Play-Off İçin Kapışacak

Menemen FK ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Play-Off İçin Kapışacak
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile Play-Off hattı için mücadele edecek. Maç, Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak. Menemen, galip gelirse ligi 4'üncü sırada bitirme şansı elde edecekken, Beyoğlu Yeni Çarşı da 3 puan alarak Play-Off'a katılmayı garantilemek istiyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer almayı garantileyen Menemen Futbol Kulübü yarın normal sezonun son haftasında ilk 6'da yer almayı hedefleyen Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la evinde kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Gürcan Hasova düdük çalacak. Menemen FK maçı kazandığı takdirde ligi 4'üncü sırada bitirecek ve Play-Off etabında ev sahibi takım olma avantajını elde edecek. Son haftaya 56 puanla 6'ncı basamakta giren Beyoğlu Yeni Çarşıspor da garanti peşinde koşacak. İstanbul ekibi sahadan 3 puanla ayrılırsa resmen adını Play-Off'a yazdıracak. Kayıp halinde Beyoğlu Yeni Çarşı takımı ilk 6'ya kalabilmek adına 1 puan önünde yer aldığı Karacabey Belediyespor'un puan kaybını bekleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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