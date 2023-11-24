Menemen FK, iç sahada kötü sonuçlara imza attı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü evinde 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya gelecek Menemen Futbol Kulübü bu sezon iç sahada kötü sonuçlara imza attı. Teknik direktör Yılmaz Vural, iç sahada sergilenen kötü performansı bir an önce tersine çevirmeleri gerektiğini belirtti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü evinde 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya gelecek Menemen Futbol Kulübü bu sezon iç sahada kötü sonuçlara imza attı. Evinde toplam 6 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler sadece 1 kez galip gelebildi. Fethiyespor'u 2-1 yenen Menemen FK, diğer maçlarda Isparta 32 Spor ve Etimesgut Belediyespor'a yenilip, Kastamonuspor, Somaspor ve Sarıyer ile ise berabere kaldı.

Teknik direktör Yılmaz Vural, iç sahada sergilenen kötü performansı bir an önce tersine çevirmeleri gerektiğini belirterek, "Eğer zirve yarışında var olmak istiyorsak, evimizdeki maçları kayıpsız geçmeliyiz. Pazar günü bunun başlangıcını yapacağız. Ardından da seri yakalayıp hızla tırmanışa geçmek istiyoruz" dedi.