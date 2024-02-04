Menemen FK, iç sahada 24Erzincanspor'a mağlup oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, yine bir iç saha maçını kayıpla geçti. Önemli rakiplerinden 24Erzincanspor'u konuk eden sarı-lacivertliler sahadan 2-1 yenik ayrılıp avantaj kaybederken 8 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Son 3 iç saha maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Menemen FK, evinde bir kez daha kabus yaşadı. İzmir ekibi deplasmanlarda ise çok ayrı bir görüntü ortaya koydu. Özellikle son 6 dış saha maçını kazanan Menemen FK, evindeki kayıplar yüzünden bir türlü zirve yarışına ortak olamadı.

Teknik direktör Yılmaz Vural ise 24Erzincanspor karşısında şok bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Evimizde bu kadar puan kaybetmemeliyiz. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. En zor deplasmanları kazanırken, taraftarımıza bir türlü sevinç yaşatamıyoruz. Bu sorunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Yarış devam ediyor, Play-Off için sonuna kadar mücadelemizi ortaya koyacağız. Her şeye rağmen inancımız çok yüksek" dedi.