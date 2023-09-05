Menemen FK, Hüsamettin Yener'i kadrosuna kattı

Menemen FK, son olarak Altınordu formasını giyen 28 yaşındaki golcü Hüsamettin Yener'i kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Altınordu'da top koşturan Hüsamettin Yener'i transfer ettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altay altyapısından yetişen ve son olarak Altınordu formasıyla mücadele eden Hüsamettin Yener ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Hüsamettin Yener'e ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR