Menemen FK, Yeni Mersin İdman Yurdu maçını hükmen kazandı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta play-off hedefi güden Menemen Futbol Kulübü, Yeni Mersin İdman Yurdu maçında rakibinin sahaya çıkamaması nedeniyle ikinci kez hükmen galip ilan edildi. Daha önceki maçında da benzer bir durumla karşılaşmıştı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesabı yapan Menemen Futbol Kulübü dün oynanması gereken Yeni Mersin İdman Yurdu maçında rakibinin sahaya çıkamaması nedeniyle bu sezon ikinci kez hükmen galip ilan edilecek. Daha önce deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçında Malatya ekibinin ekonomik ve kadro sıkıntıları nedeniyle sahaya çıkamaması üzerine hükmen galip ilen edilen sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla bu maçı da 3-0 kazanmış sayılacak. Maddi imkansızlıklar nedeniyle İzmir'e gelemeyen Yeni Mersin İdman Yurdu maçında sahaya çıkan Menemen FK'lı oyuncular ve hakemler bir süre bekledikten sonra soyunma odalarına gitti. Mersinli taraftarlar ise deplasman tribününe, "Sahipsiz Mersin" pankartını astı.

