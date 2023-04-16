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Menemen FK gülmeyi unuttu

Menemen FK gülmeyi unuttu

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Eşin Group Nazilli Belediyespor'la golsüz berabere kalan Menemen Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Eşin Group Nazilli Belediyespor'la golsüz berabere kalan Menemen Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Son olarak deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler ardından Şanlıunfaspor ve Somaspor'a yenilip dün de evinde Nazilli Belediyespor'la yenişemedi. Üst üste yaşadığı kayıpların ardından Play-Off hayalleri suya düşen İzmir ekibinde teknik direktör Özden Töraydın, "İstemediğimiz bir seri yakaladık. İyi bir takımız ancak potansiyelimizi sonuçlara yansıtamadık" dedi.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Nazilli Menemen İzmir Spor Haberler

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