Menemen FK gülmeyi unuttu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Eşin Group Nazilli Belediyespor'la golsüz berabere kalan Menemen Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Son olarak deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler ardından Şanlıunfaspor ve Somaspor'a yenilip dün de evinde Nazilli Belediyespor'la yenişemedi. Üst üste yaşadığı kayıpların ardından Play-Off hayalleri suya düşen İzmir ekibinde teknik direktör Özden Töraydın, "İstemediğimiz bir seri yakaladık. İyi bir takımız ancak potansiyelimizi sonuçlara yansıtamadık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor