Menemen FK, Fethiyespor'u 2-1 yenerek galip geldi
Menemen Futbol Kulübü, Fethiyespor'u 2-1 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Maçta Fethiyespor'un öne geçmesine rağmen, Menemen FK önce eşitliği sağladı, ardından galibiyeti elde etti. Bu skorla Menemen FK puanını 19'a çıkararak üst sıralar için umutlandı.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Menemen Futbol Kulübü ve Fethiyespor'un maçında gülen taraf ev sahibi Menemen oldu. Rakibini 2-1 yenen Menemen FK 4 maçlık galibiyet hasretini dindirdi. Maçın 29'uncu dakikasında Fethiyespor, Mehmet Kaan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Menemen FK takımı 38'inci dakikada Hakan'la rakibine karşılık verdi: 1-1. Menemen FK 82'nci dakikada Efe Taylan'ın golüyle 2-1'lik skoru buldu. Bu sonucun ardından Menemen FK 19 puana yükseldi ve üst sıralar için umutlandı. Fethiyespor ise 12 puanda kaldı.
