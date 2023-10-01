Menemen FK, Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 24Erzincanspor'u 2-0 yenen Menemen Futbol Kulübü, heünz galibiyeti bulunmayan Fethiyespor'u evinde 2-1 yendi. Sarı-lacivertliler 38'inci dakikada Mertcan ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu sonuçla tamamladı. Menemen FK 51'inci dakikada yine Mertcan'la bir gol buldu ve skor 2-0 oldu. Konuk Fethiyespor 66'ıncı dakikada Nurettin ile farkı bire indirse de mücadeleden galip gelen taraf Menemen FK oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor