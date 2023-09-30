Menemen FK, Fethiyespor karşısında galibiyet arıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Menemen Futbol Kulübü, Fethiyespor ile yapacağı maçta galibiyet arıyor. Menemen FK teknik direktörü Cenk Laleci, takımının seri başlatmak istediğini belirtirken, Fethiyespor'un deneyimli çalıştırıcısı Erhan Altın ise zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ifade etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup eden Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Fethiyespor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Levent Buğra Vartemel yönetecek. Sıralamada 7 puanla 7'nci basamakta yer alan Menemen FK'da teknik direktör Cenk Laleci, Fethiyespor karşısında galip gelip seri başlatmak istediklerini söyledi. Henüz galibiyeti bulunmayan 3 puanlı Fethiyespor'un deneyimli çalıştırıcısı Erhan Altın ise zorlu bir deplasmana çıkacaklarını, takımına çok güvendiğini dile getirdi.