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Menemen FK, evinde kazanamadı

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Menemen Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor'a 1-0 yenilerek evinde bir kez daha galibiyet elde edemedi. Teknik Direktör Yılmaz Vural, iç saha performanslarının üzücü olduğunu belirtti.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor'u konuk eden Menemen Futbol Kulübü sahadan 1-0 yenik ayrılarak evinde yine kazamadı. Bu sezon İlçe Stadı'nda 7 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Üst sıralara tırmanma yolunda büyük avantaj kaybeden Menemen FK'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, iç saha performanslarının üzücü olduğunu dile getirdi. Bu maçı kazanıp seri yakalamayı amaçladıklarını anlatan deneyimli çalıştırıcı, "İkinci yarının başında kırmızı kart görüp 10 kişi kaldık. Bu da bizi olumsuz etkiledi. Evimizde yaşadığımız kayıplar maalesef canımızı çok yakıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yılmaz Vural Aksaray Menemen Futbol Spor Haberler

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