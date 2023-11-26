Menemen FK, evinde Aksaray Belediyespor'a yenildi
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK, sahasında Aksaray Belediyespor'a 1-0 yenilerek avantaj kaçırdı.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Düzcespor deplasmanında 4-2 kazanıp üst sıralar için umutlanan Menemen Futbol Kulübü, sahasında 68 Aksaray Belediyespor'a 1-0 yenilerek avantaj kaçırdı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 49'uncu dakikasında ev sahibi Menemen FK, Abdulkadir'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Fatih Somuncu 81'inci dakikada 68 Aksaray Belediyespor'a galbiyetin getiren golü attı. Bu sonucun ardından Menemen FK 19 puanda kalırken, konuk Aksaray 16 puana yükselip alt sıralran kurtulma yolunda önemli virajı döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor