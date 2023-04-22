Menemen FK evinde Afyonspor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Bursaspor'la 1-1 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Hes İlaç Afyonspor'la oynayacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmada Abdulbaki Ayyıldız düdük çalacak. Menemen FK'da kart cezalısı Bedirhan müsabakada forma giyemeyecek. Menemen FK'nın başında ilk kez geçen hafta Bursaspor deplasmanında sahaya çıkan teknik direktör Serkan taraftarın desteği ile kazanıp alt sıralarla bağlarını koparacaklarını ifade etti. Menemen FK bu maç öncesi 40 puanla 13'üncü sırada yer alırken, Afyonspor 43 puanla 10'uncu basamakta.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor