Menemen FK, Etimesgut Belediyespor'a mağlup oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, evinde Etimesgut Belediyespor'a 2-0 yenildi. Bu sonuçla Menemen FK 4 puanda kalırken, Etimesgut Belediyespor ise ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4 yaptı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki ilk 3 maçında 4 puan toplayan Menemen Futbol Kulübü, 4'üncü hafta mücadelesinde evinde Etimesgut Belediyespor'a 2-0 yenildi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 74'üncü dakikasında sahneye çıkan Vedat, konuk takımı 1-0 öne geçirdi. Vedat, 81'inci dakikada Menemen FK ağlarını bir kez daha havalandırarak skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve kazanan Ankara ekibi oldu. Bu sonuçla Menemen FK 4 puanda kalırken, Etimesgut Belediyespor ise ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4 yaptı.