Menemen FK, Erzincanspor maçına hazır

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçta 4 puanı hanesine yazdıran Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda 24Erzincanspor'la karşılaşacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Batuhan Gültek düdük çalacak. Menemen FK Teknik Direktörü Cenk Laleci, Erzincan'da kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini söyledi.

Laleci, "Son 3 maçımızı kazanamadık. Bu karşılaşma bizim adımıza çok önemli. Ben takımıma inanıyorum, gerekeni sahada yapacağız" diye konuştu.