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Menemen FK, Erkan Gövercin ve Eren Fansa'yı kadrosuna kattı

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Menemen FK, Bornova 1877'den Erkan Gövercin ile Eren Fansa'yı transfer ettiğini duyurdu. Kulüp, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Menemen FK, Bornova 1877'den Erkan Gövercin ile Eren Fansa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, yeni sezon önce kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Erhan Öztürk, Eyüp Poyraz, Seçim Can Koç ve Taner Gümüş'ü kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, şimdi de iki transfer birden gerçekleştirdi. Menemen FK, bir diğer İzmir ekibi olan Bornova 1877'den Erkan Gövercin ile Eren Fansa'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bornova 1877 SK'dan 26 yaşındaki ön libero Erkan Gövercin ile 2 yıllık, 21 yaşındaki stoper Eren Fansa ile de 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Eren ve Erkan'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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